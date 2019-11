Finale Ligure. Oggi tutto fermo per il maltempo e la pioggia intensa, ma da domani i rocciatori torneranno al lavoro sul versante roccioso della Caprazoppa a Finale Ligure: l’Aurelia resta ancora chiusa, con gravi disagi per la viabilità e la mobilità nel ponente savonese.

I tecnici specializzati, su mandato di Anas, dovranno compiere un complesso intervento di messa in sicurezza: non solo il distaccamento del masso poco dopo la galleria e prima del distributore, che ha fatto scattare l’allarme, ma anche un altro masso pericolante prima della medesima galleria verso Borgio Verezzi ha mostrato segni di instabilità. A complicare la situazione altri massi e pietre ad un altezza di 40-50 metri in fase di distaccamento a seguito della recente ondata di maltempo.

di 14 Galleria fotografica Frane e viabilità, ecco la situazione









Dunque una situazione grave che impone alcuni giorni di lavoro: intanto l’azione disgaggio di pietre e materiali instabili posizionati nella parte alta della parete rocciosa, poi il disgaggio dei due massi pericolanti, in seguito il ripristino di reti metalliche rinforzate e adatte a resistere ad altre situazioni meteo difficili.

Naturalmente saranno eseguiti controlli e verifiche tecniche su varie porzioni del versante, prima e dopo la galleria della Caprazoppa.

Se non ci saranno altri intoppi e meteo permettendo le stime per una possibile riapertura sono per la settimana prossima. Tempi abbastanza lunghi e ancora non certi, considerata la criticità della parete rocciosa, martoriata dalle piogge intense. Tuttavia, se gli accertamenti daranno esito positivo e le condizioni di intervento lo consentiranno, non si esclude in tempi brevi un senso unico alternato: solo domani si potrà sapere questa possibilità.