Finale Ligure. I rocciatori incaricati da Anas sono riusciti a visionare tutta la parete rocciosa della Caprazoppa: la situazione è migliore del previsto, in quanto i segnali di instabilità sarebbero limitati e contenuti e quindi l’azione di disgaggio e rimozione riguarda solo il grosso masso distaccato nella parte tra la galleria e il distributore: una operazione che potrebbe già avvenire in giornata, cosentendo una riapertura a senso unico alternato della via Aurelia a Finale Ligure, chiusa alla viabilità con grossi disagi per tutto il ponente savonese.

I tecnici specializzati hanno controllato nel dettaglio tutta la parete rocciosa della Caprazoppa, compreso un altro masso segnalato nella porzione di versante verso Borgio Verezzi, ma non presenterebbe criticità particolari.

Quindi, in attesa di una messa in sicurezza strutturale, anche con nuove reti metalliche rinforzate (lavori che possono essere eseguiti con una viabilità a senso unico alternato), già in serata la circolazione viaria potrebbe essere ripristinata almeno parzialmente, consentendo una prima mobilità.

Naturalmente il condizionale resta d’obbligo, anche perchè l’azione dei rocciatori terminerà verso le 16.00: solo a quell’ora si potrà fare il punto della situazione e avere la conferma sulla riapertura o meno dell’Aurelia a Finale a senso unico alternato.

Quanto ad una riapertura totale si dovrà attendere la prossima settimana.