Attentato in Iraq, feriti cinque italiani: tre sono gravi. Toti: “Un pensiero ai nostri militari”

Liguria. “Seguiamo con sgomento e preoccupazione le notizie che giungono dall’Iraq. Il pensiero in questi momenti drammatici va ai feriti, alle loro famiglie e a tutti i nostri militari. Forza ragazzi, siamo con voi”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti riguardo ai cinque soldati italiani impegnati nella lotta al terrorismo feriti questa mattina in un attentato a Kirkuk.

Secondo le prime ricostruzioni si è trattato di un attentato esplosivo: i militari stavano svolgendo una attività di addestramento a piedi quando è esploso un ordigno rudimentale. I cinque feriti facevano parte di un gruppo misto di forze speciali che includeva personale del 9° reggimento “Col Moschin” paracadutisti e del gruppo operativo incursori della Marina militare.

Cinque i militari feriti, di cui tre in modo più grave. A uno dei cinque è stata parzialmente amputata una gamba, un altro ha subito lesioni interne e il terzo ha riportato danni a un piede. I militari sono stati subito soccorsi da elicotteri dell’esercito americano e trasportati in ospedale.

“Vicino ai militari italiani e alle famiglie dei militari del 9° reggimento Col Moschin e del Gruppo operativo incursori della Marina, feriti in Iraq in un attentato – è il commento del deputato della Lega Edoardo Rixi – Un pensiero e un grazie di cuore a tutti i nostri ragazzi e alle nostre ragazze in missione per combattere il terrorismo e difendere la pace e la libertà”.