Attentato al London Bridge, il sindaco di Loano: “Ero lì. Un brivido lungo la schiena”

Londra-Loano. Attentato di stampo terroristico (così è stato definito da Scotland Yard) al London Bridge di Londra. È successo una manciata di ore fa e, al momento, mentre l’attentatore sarebbe già stato individuato e neutralizzato dalla polizia, il bilancio parlerebbe di almeno un morto e 4 feriti.

Una testimonianza diretta, a pochi passi dal luogo dell’ennesima, insensata tragedia, è arrivato alla redazione di IVG.it direttamente dal sindaco di Loano Luigi Pignocca che, in questi giorni, si trova in ferie proprio in terra britannica.

“Quando è avvenuto l’attentato, mi trovavo a circa 300-400 metri. Stavo passeggiando e l’accaduto è passato quasi inosservato a causa del grande caos generato dal Black Friday e da un mercatino di Natale allestito proprio qui, nelle vicinanze”, ha spiegato il primo cittadino.

“Poi hanno iniziato ad arrivare diversi mezzi della polizia, camion e camionette, e un elicottero ha cominciato a sorvolare con insistenza la zona. Così mi sono accorto che qualcosa non stesse andando per il verso giusto. Ho preso in mano lo smartphone e ho fatto la triste scoperta”.

“Non so se si sia trattato di destino o sorte, ma quel che è certo è che ieri mi trovavo, proprio intorno a quest’ora, nel punto in cui si è verificato l’attentato. Al pensiero, un brivido freddo corre lungo la schiena”, ha concluso Pignocca.

Stando a quanto riportato da Ansa.it: “L’aggressore di London Bridge avrebbe avuto una colluttazione con persone in abiti civili prima di essere neutralizzato della polizia, intervenuta pochi minuti dopo l’allarme scattato alle 14 ora locale circa, le 15 in Italia”.

“Al momento restano ‘in lockdown’ a Londra sia l’area del ponte, teatro della sparatoria, sia alcuni luoghi pubblici intorno, fino alla zona dei ristoranti di Borough Market. E’ stato inoltre evacuato per ragioni apparentemente di prudenza il palazzo che ospita gli uffici di News Uk, sussidiaria britannica del gruppo editoriale di Rupert Murdoch, di fronte allo Shard, il più alto grattacielo di Londra progettato a suo tempo da Renzo Piano”.