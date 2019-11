“Assessore alla gentilezza”, a Carcare minoranza furiosa: “Pensavamo a uno scherzo, dimettetevi”

Carcare. “Pensavamo ad uno scherzo quando abbiamo letto la notizia del nuovo assessorato alla gentilezza, ma poi ci siamo resi conto che era verità. E allora abbiamo compreso che al peggio non c’è davvero mai fine. Noi ve lo chiediamo con gentilezza: dimettetevi”. Firmato, il gruppo di minoranza “Lorenzi Sindaco” che si scaglia contro la decisione del sindaco di Carcare di conferire a Enrica Bertone la delega di “assessore alla gentilezza”.

“Preoccuparsi di educare i cittadini alla cura della cosa pubblica? Supponiamo che le prime lezioni l’assessore Bertone le farà alla amministrazione stessa – tuonano i consiglieri – magari indicando l’opportunità di chiudere le lettere inviate dalla giunta con ‘distinti saluti o altro’ normalmente omessi. Perché la cura della cosa pubblica passa dal rispetto per la città, per la pulizia, per l’estetica. Elementi che in questa città mancano”.

“In questa città – fanno presente – manca l’abc della vivibilità: negozi che chiudono, la fogna che scarica nel fiume Bormida, erbacce al ciglio di tutte le strade, ville comunali invivibili, spazzatura agli angoli delle strade in centro e in periferia, cestini divelti e mai sostituiti, eccetera”.

E allora, ecco l’affondo: “Invitiamo il sindaco a rassegnare le dimissioni. Lasci gentilmente il posto oggi, così tra qualche mese potremmo sperare di avere una nuova amministrazione che con ‘vera’ bellezza e gentilezza, decida di fare concretamente qualche cosa per i cittadini carcaresi”.