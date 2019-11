Asl 2, prosegue la campagna per le vaccinazioni contro l’influenza

Savona. “Vaccinarsi è semplice. Dai, fallo anche tu!”. È partita la campagna contro l’influenza di Regione Liguria che sarà veicolata attraverso spot televisivi, affissioni, canali social e resa disponibile sui siti internet delle aziende ospedaliere e ospedali della Liguria.

Il Dipartimento di Prevenzione di Asl 2 diretto da Marco Lovesio ha avviato una particolare campagna di sensibilizzazione rivolta agli operatori della Pubblica Amministrazione portando il vaccino sui luoghi di lavoro; la dott.ssa Virna Frumento, referente della campagna vaccinale 2019 per il territorio Asl 2, si recherà presso le sedi di lavoro, nei Comuni e in altri enti pubblci del savonese.

Ecco il calendario:

12 Novembre – ore 11.00 Comune di SAVONA (domani)

19 Novembre – ore 14.00 Comune di ALBENGA

26 Novembre – ore 9.00 Comune di CARCARE

26 Novembre – ore 11.00 Comune di CAIRO M.

26 Novembre – ore 14.00 Comune di LOANO

12 Novembre – ore 14.00 Prefettura di SAVONA (domani)

12 Novembre – ore 9.00 Carabinieri SAVONA (domani)

19 Novembre – ore 9.00 Carabinieri ALASSIO

19 Novembre – ore 16.30 Carabinieri ALBENGA

26 Novembre – ore 14.00 Carabinieri CAIRO M.

29 Novembre – ore 9.30 Tribunale di SAVONA

A prescindere da tale iniziativa il vaccino come tutti gli anni è offerto gratuitamente anche a tutti gli operatori sanitari ASL 2 a contatto con pubblico e pazienti, a ribadire come la vaccinazione sia un gesto semplice e fondamentale per evitare i rischi derivanti dalle complicazioni, in particolare nei pazienti più fragili, che contraggono il virus dell’influenza.