Arrestata la “autostoppista di Cenesi”, stava colpendo a Cisano Sul Neva

Cisano Sul Neva. Ancora un colpo per la ormai celebre “autostoppista di Cenesi”, che cambia località ma non modus operandi.

Nel pomeriggio di ieri, a Cisano Sul Neva, la donna si è avvicinata ad un’altra donna di mezza età per chiederle di salire sulla sua auto e farsi accompagnare da qualche parte. La scena, però, non è sfuggita alla curiosità e all’attenzione di un carabiniere della stazione di Cisano Sul Neva, in quel momento libero dal servizio, che conoscendo molto bene la “fama” della nota autostoppista ha subito allertato i suoi colleghi di Cisano, di turno pomeridiano di controllo del territorio.

Il militare col suo scooter, senza destare alcun sospetto, ha incominciato a seguire a distanza la macchina, mentre l’auto di servizio gravitava nelle vicinanze pronta ad intervenire. I fondati sospetti del carabiniere si sono subito concretizzati: la donna, infatti, alla prima sosta, è uscita rapidamente dalla macchina sottraendo la borsa alla conducente. Per fortuna l’immediato intervento del carabiniere, insieme alla pattuglia intervenuta, hanno vanificato il tentativo di fuga.

La donna è stata arrestata per furto aggravato, e la refurtiva è stata recuperata. Questa mattina sarà processata per direttissima a Savona.