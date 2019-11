Savona. Coro dell’Accademia, rassegne concertistiche, propedeutica musicale e non solo. Tra le novità del nuovo anno accademico dell’Accademia Musicale di Savona Ferrato-Cilea, si terranno anche i corsi ‘masterclass’ tenuti dai grandi nomi del panorama musicale internazionale: il chitarrista Guillermo Fierens e il soprano leggero Linda Campanella.

Un progetto fortemente voluto dall’Orchestra Sinfonica di Savona, a voler rimarcare l’importanza di dare spazio agli artisti che da anni operano nella provincia di Savona. Per gli amanti della chitarra classica, il docente sarà niente meno che Guillermo Fierens, erede del Maestro Andrès Segovia, considerato e celebrato come uno dei principali chitarristi al mondo. “La sua tecnica è meravigliosa. Esegue i più intricati passaggi senza sciupare una nota, ma possiede qualcosa di assai più importante della sola tecnica: suona con l’anima”, ha detto una volta Segovia. La magia della musica del maestro argentino arriverà per la prima volta, in esclusiva, nelle aule dell’Accademia di Villapiana a Savona.

Le ‘masterclass’ dell’Accademia saranno occasione di crescita anche per gli amanti del canto lirico. Considerata una delle voci più versatili del panorama lirico internazionale e, recentemente, una delle migliori insegnanti di tecnica vocale e interpretazione, Linda Campanella è diplomata sia in pianoforte che in canto lirico e ha perfezionato lo studio del canto con Renata Scotto, Franca Mattiucci, Rockwell Blake, Robert Kettelson.

Linda Campanella ha una vasta e rinomata esperienza in diversi ambiti vocali: melodramma, barocco, liederistica, sacra e contemporanea. Dice di lei Renata Scotto: “Linda Campanella è un’artista di grande valore, dalla tecnica vocale impeccabile. Come vocal coach Linda è in grado di trasmettere, ad un giovane talento, la sicurezza tecnica per affrontare il “belcanto” e ogni altro repertorio”. I corsi tenuti da Fierens e Campanella saranno una importante occasione di formazione professionale e curricolare per gli allievi, ma anche un’opportunità culturale per la città di Savona.

Le ‘mastercalss’ dedicate ad allievi con studi avanzati andranno a completare la programmazione dei corsi ordinari di strumento, in cui il grande solista insegnerà anche agli allievi iniziali, con la possibilità di sostenere gli esami certificati dal Conservatorio di Alessandria. Dall’inizio della convenzione con Alessandria nel 2008, infatti, decine di studenti sono stati certificati. Così, grazie al rapporto con l’Orchestra Sinfonica di Savona, l’Accademia è diventata un vero e proprio ‘contenitore di musica’ per tutte le età e tutti i generi. Le ‘masterclass’ saranno quindi un’ulteriore opzione per chi vorrà perfezionare la propria tecnica con professionisti di altissimo livello.

“Fierens è molto più di un chitarrista, è un’icona musicale apprezzata in tutto il mondo, che ha accolto con entusiasmo il progetto delle ‘masterclass’ nell’Accademia Musicale di Savona, realtà che conferma il suo spirito pionieristico nell’offerta formativa della provincia” spiega Claudio Gilio, direttore dell’Accademia Musicale di Savona e presidente dell’Orchestra Sinfonica di Savona. “Altrettanto fondamentale la presenza della savonese Linda Campanella, cantante lirica con quasi 50 ruoli operistici all’attivo. Linda è apprezzatissima anche come insegnante di tecnica vocale e interpretazione, ecco perché non poteva mancare nel nostro progetto”.

Sono aperte le iscrizioni all’anno accademico 2019/2020 dell’Accademia Musicale di Savona Ferrato-Cilea presso la sede in via Zara 3 a Savona (Giardini del Chinotto), dalle ore 15 alle ore 19, dal lunedì al giovedì.

Per info e contatti: 019.827328, 348.0044317, info@orchestrasavona.it, ufficiostampa2@orchestrasavona.it