Alassio. Weekend amaro per l’Ap Design Alassio Volley. Le ragazze di coach Danilo Giachello, nel loro esordio casalingo nel campionato di Serie D di pallavolo femminile, nonostante una partita equilibrata, non sono riuscite ad imporsi sulle genovesi della Normac Avb allenate da Andrea Carozzi.

Le ospiti hanno dimostrato un’ottima organizzazione di squadra, imponendosi in 3 set con i seguenti parziali: 20-25, 21-25, 22-25.

Le alassine stanno comunque mostrando sensibili miglioramenti, partita dopo partita, in questa categoria che le vede protagoniste per la prima volta.

In Under 18, dopo la vittoria casalinga di lunedì per 3 a 0 contro la Sabazia Pallavolo, le ragazze dell’AP Design si sono arrese in 3 set (12-25, 17-25, 23-25) alla formazione Finferrettu Bar Albenga Volley, una tra le squadre favorite di questa categoria.

Prossimo impegno per le alassine sarà la partita di Serie D, sabato 9 novembre alle ore 18, in trasferta contro il Cffs Cogoleto Volley.