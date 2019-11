Anziano investito da un’auto a Vado Ligure

Vado Ligure. Investimento pedonale questa mattina sulla via Aurelia, all’altezza di Porto Vado.

Secondo quanto appreso, un uomo di circa 80 anni è stato centrato da un’auto mentre stava attraversando la strada: a seguito dell’urto con la vettura è finito a terra. Sul posto sono prontamente intervenuti i militi della Croce Rossa di Vado Ligure e l’automedica del 118.

Dopo le prime cure da parte dei sanitari l’anziano è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo.

Stando a quanto riferito non ha riportato gravi traumi o ferite a seguito dell’impatto con il mezzo e nella successiva caduta sull’asfalto. Sono comunque in corso gli accertamenti medici anche in relazione all’età del pedone investito.

Sul luogo dell’accaduto è intervenuta una pattuglia della polizia locale per i rilievi e le verifiche del caso sull’investimento pedonale.