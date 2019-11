Annunci immobiliari: come riconoscere un buon affare

Quando si è alla ricerca di un immobile la prima cosa che ci viene in mente di fare è sbirciare cosa c’è di interessante online. Le tecnologie odierne, infatti, consentono di portare a termine ottimi affari grazie ai tantissimi annunci immobiliari presenti online. Ovviamente per l’acquisto di un immobile sono diverse le azioni da svolgere prima della concretizzazione e quindi questi portali servono solamente a scegliere quello che più ci interessa e a mettersi in contatto con il venditore. Per questo è importante saper leggere questo tipo di annunci e saper scegliere il giusto affare a partire da come si presenta.

Guardarsi intorno e sapere cosa si cerca

La prima cosa da fare è selezionare gli annunci immobiliari che più si avvicinano al nostro ideale d’acquisto. I portali online offrono un servizio di filtro grazie al quale si stabiliscono informazioni come zona, grandezza in metri quadri, numero di locali, tipo di classe energetica ecc… Una volta fatta questa selezione saranno mostrati gli annunci immobiliari ordinati per prezzo, data di pubblicazione o altre variabili che potrai selezionare a tuo piacimento. La lettura di questi annunci può portare via molto tempo se non si conosce bene il meccanismo di funzionamento. Alcuni, infatti, non appartengono a privati ma ad agenzie che lavorano come ponte tra acquirente e venditore. Per questo tipo di annuncio sarà necessario mettersi in contatto con l’agenzia secondo le modalità previste e prendere un appuntamento per visionare l’immobile.

Qualità e valore in base a come viene descritto

La cosa più importante a cui badare è la meticolosità delle informazioni e la trasparenza dell’annuncio. Non è detto che un annuncio recante poche informazioni non sia affidabile ma è certamente preferibile avere quante più informazioni possibili per evitare buchi nell’acqua e perdite di tempo. Difatti gli annunci che vengono presi più in considerazione sono quelli che riportano informazioni trasparenti, immagini dettagliate e prezzo ben evidente. Il prezzo potrebbe essere più alto per gli immobili venduti tramite agenzia. In alcuni casi questi offrono la possibilità di trattare. Anche questi annunci sono piuttosto interessanti da prendere in considerazione perché potrebbero essere una bella scoperta una volta giunti sul posto. Per esempio potrebbe trattarsi di immobili per i quali è necessaria una ristrutturazione e che il proprietario desidera trattare ai fini della vendita.

Conoscere il mercato

Infine è importante leggere con attenzione il testo e poi contattare il venditore rispettando le richieste di contatto proposte. Se una persona mette in vendita un immobile, certamente sarà interessata a sbrigare la faccenda in tempi rapidi e nei confronti di un acquirente affidabile e ben disposto. Per questo se intendi acquistare, in un certo senso, sei in una posizione di superiorità. Se l’immobile è ad un prezzo conveniente ed è in buone condizioni, certamente ci saranno molti acquirenti in lista d’attesa e il venditore vorrà prendere in considerazione il miglior offerente. Per questo è importante aver prima analizzato il mercato e aver compreso come stimare il valore di un immobile conoscendone le informazioni principali.