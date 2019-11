Ancora allerta meteo arancione, ecco le decisioni sulle scuole

Provincia. In seguito alle previsioni meteo diramate da Arpal, la protezione civile regionale ha diramato una allerta meteo arancione per pioggia e neve, in Val Bormida e nel levante savonese.

Dopo la devastazione dell’allerta rossa del 23 novembre, la Liguria sta per essere interessata da una nuova fase di maltempo. Sono attese piogge diffuse e persistenti, temporali e ancora neve nelle zone interne. Avremo anche venti forti o di burrasca e mareggiate.

Alla luce di questa nuova situazione meteo, i sindaci dei comuni interessati dall’allerta arancione potrebbero decidere di tenere le scuole chiuse o aperte.

SCUOLE APERTE: secondo le prime informazioni raccolte le scuole in tutta la Val Bormida dovrebbero essere regolarmente aperte, anche a Cosseria

SCUOLE CHIUSE: dai primi riscontri il levante savonese opterà per tenere le scuole chiuse (da Bergeggi a Varazze, entroterra compreso), tuttavia si attendono ancora le comunicazioni ufficiali, sono in corso riunioni del COC – Centro Operativo Comunale – nei comuni interessati dall’allerta arancione. Per il primo pomeriggio sono attese le specifiche ordinanze comunali con i dettagli dei provvedimenti presi in vista della nuova ondata di maltempo.

Savona chiuse

Vado Ligure chiuse

Albissola Marina chiuse

Dove è prevista allerta gialla scuole regolarmente aperte.

Aggiornamenti in corso