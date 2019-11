Vado Ligure. La partita inizia a ritmi bassissimi, con le pappagalline che sono attente in difese eseguendo le indicazioni dettate da coach Dagliano ma in compenso in attacco sono molto sprecone, così chiudono la prima frazione in vantaggio di sole 3 lunghezze, sul punteggio 7-10.

Secondo periodo che rispecchia il primo a livello di ritmo anche se sembra abbiano scoperchiato i canestri viste le alte percentuali con le biancorosse spinte da Paleari (per lei 8 punti nel quarto). Se in attacco sembra essersi accesa la luce, così non è per la difesa, dato che qualche disattenzione di troppo non permette alle liguri di scappare, arrivando così a metà partita sul punteggio 21-30.

Dallo spogliatoio le savonesi escono rigenerate e con attenzione sia difensiva sia offensiva piazzano l’allungo definitivo con un parziale di 10-0 nei primi 3 minuti del terzo periodo arrivando così alla penultima sirena sul punteggio di 29-51.

Nell’ultimo periodo le ospiti sono brave a gestire il vantaggio fino al 40° con il tabellone che alla fine recita 44-70.

Approccio alla partita sicuramente da migliorare; le biancorosse sono state brave ad alzare piano piano il livello di gioco nell’arco di tutta la partita.

Prossimo appuntamento per l’APS: contro l’Avvenire Rifredi domenica 10 novembre alle ore 18,15 presso il pallone geodetico di Vado Ligure.

Il tabellino:

Il Fotoamatore Florence – Amatori Pallacanestro Savona 44-70

(Parziali: 7-10; 21-30; 29-51)

Il Fotoamatore Florence: Stefanini 4, Bardi, Ciantelli 8, Mascio, Palchetti, Gabbrielli 11, Diakhate, Mortelli 2, Ciulli 7, Puccini, Consumi 2, Colantoni 10. All. Brienza, ass. D’Erasmo

Amatori Pallacanestro Savona: Zignego 2, Picasso, Lanari 9, Carbonell 13, Franchello 2, Poggio 11, A. Dagliano 3, Paleari 16, Principi 11, Leonardini 3. All. R. Dagliano, ass. Cacace

Arbitri: Nocchi (Bientina) e Salvo (Pisa)