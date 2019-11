Vado Ligure. Settima meraviglia dell’APS, che trionfa anche a Siena per 61-55 e rimane imbattuta in attesa dello scontro di domenica contro l’altra capolista a punteggio pieno, la Pallacanestro Firenze.

Inizio di partita sottotono per le savonesi che entrano con il freno a mano tirato; in attacco fanno fatica ad eseguire le richieste dello staff tecnico ed in difesa si fanno sopraffare dall’aggressività delle senesi. Nonostante queste difficoltà sono brave a reggere il colpo e chiudono il primo periodo sul punteggio di 16-15.

Il copione del secondo quarto non cambia di molto, ma grazie ad una sontuosa Poggio (20 alla fine per lei di cui 10 solo nella seconda frazione) le biancorosse riescono ad arrivare all’intervallo in vantaggio di 1 punto con il tabellone che recita 29-30.

Al rientro degli spogliatoi le liguri sono più inquadrate, attente in difesa ed in attacco riescono a correre meglio il campo, così grazie ad un parziale di 8 a 0 nel finale di quarto piazzano un mini allungo e chiudono la terza frazione in vantaggio 40-50.

Nell’ultimo periodo di gioco le ragazze di coach Dagliano ingenuamente si appisolano e permettono alle toscane di rientrare fino al meno 3 (49-52 a 6’ dalla fine), ma con calma offensiva ed attenzione in difesa riescono a trovare nuovamente la via del canestro, gestendo così il vantaggio fino a fine match, vedendo il tabellone recitare 55-61.

Una partita giocata ad intermittenza ancora ben lontana dai ritmi che la squadra può supportare, ma c’è comunque da salvare la solidità in momenti chiave del match tutt’altro che semplici.

Prossimo impegno domenica 24 novembre alle ore 18,15: al Geodetico arriva Il Palagiaccio Firenze per una sfida che vale il primo posto solitario.

Il tabellino:

Il Drago e La Fornace Costone Siena – Amatori Pallacanestro Savona 55-61

(Parziali: 16-15; 29-30; 40-50)

Il Drago e La Fornace Costone Siena: Corti ne, Pastorelli ne, Sardelli 6, Poletti 15, Renzoni 3, Bianconi 9, Dragone ne, Dragoni 6, Nanni ne, Pierucci 7, Bonaccini 8, Sabia 1. All. Fattorini, ass. Borsi.

Amatori Pallacanestro Savona: Zignego 2, Picasso 2, Lanari ne, Carbonell 2, Poggio 20, Dagliano A. 5, Paleari 20, Principi 4, Zappatore 4, Leonardini 2. All. R. Dagliano, ass. Faranna – Cacace.

Arbitri: Magazzini (Bagni a Ripoli) e Parigi (Firenze).