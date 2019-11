Bergeggi. “Si dovrà procedere con una messa in sicurezza del versante strutturale prima di poter riaprire la viabilità”. Parole del sindaco Roberto Arboscello presente al vertice di Prefettura a Savona sulla situazione viaria e le conseguenze del maltempo.

“La situazione è ancora difficile e nei prossimi giorni opereremo per cercare di riaprire prima possibile” ha aggiunto.

Sicuramente i disagi, in questo caso, sono limitati per la presenza di una viabilità alternativa, ovvero il tratto di Aurelia Bis che consente di bipassare la via Aurelia e garantire una mobilità.

Tuttavia lo stop alla circolazione viaria rappresenta un disagio e per questo i sindaci di Bergeggi ma anche di Vado Ligure hanno chiesto ad Anas tempistiche celeri per operare sul versante e riaprire la strada.