Allerta rossa del 23 novembre, gli impianti chiusi e gli eventi rinviati

Liguria. Saranno due giornate difficili, in cui il nostro territorio correrà probabilmente il rischio idrogeologico più grande di questo autunno. Tutti i meteorologi concordano su questo: una grande quantità di pioggia colpirà senza sosta per due giorni un territorio già ampiamente saturo. Circostanze che hanno spinto Arpal a diramare l’allerta ROSSA, la massima possibile, su tutta la provincia e per tutta la giornata di domani; su entroterra e costa di levante (da Spotorno a Varazze) sarà anticipata da una allerta ARANCIONE a partire da oggi alle 18.

“Fortunatamente” si tratta di un weekend, quindi almeno questa volta non sarà necessario chiudere le scuole; è prevedibile comunque che molti sindaci decidano di emettere delle ordinanze di chiusura (per sottopassi, cimiteri, impianti sportivi o simili): le elencheremo qui man mano che verranno diramate e comunicate alla redazione.

Allo stesso modo, già in questi minuti iniziano a fioccare i rinvii di eventi, in previsione del nubifragio di domani. Anche in questo caso cercheremo di aggiornare il più possibile, quantomeno con gli eventi principali, l’elenco sottostante.

ORDINANZE DI CHIUSURA

SAVONA: scattano le “solite” chiusure (cimitero, impianti sportivi pubblici e privati, ecc) a partire da oggi alle 18. La chiusura della piscina comporta il rinvio della partita di pallanuoto della Rari Nantes. Aperti invece il Chiabrera e i cinema.

ALBENGA: è stata indetta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, sospensione di tutte le manifestazioni presenti sul territorio comunale e delle attivita’ sportive nonche’ l’interdizione all’accesso degli impianti sportivi e dei cimiteri: da mezzanotte del 23/11 alle 23,59 del 23/11 (allerta meteo rossa).

ALBISOLA SUPERIORE: tutti gli eventi sono annullati e tutte le strutture comunali (scuole, cimiteri, biblioteca, parchi, impianti sportivi e isola ecologica…) rimarranno chiuse al pubblico. Vanno spostati i veicoli dalle vie confinanti con argini di rii e torrenti: Via dei Carabigi, Via della Pace, Piazza della Libertà (lato sud – di fronte al ferramenta), primo tratto di via della Rovere a partire da nord, Via Montenotte (Ellera), Piazza Cairoli (Ellera), Via Boraxe (Luceto).

BORGHETTO SANTO SPIRITO: chiusi Centro Anziani, Centro Ragazzi, tutte le strutture sportive, Biblioteca ed entrambi i cimiteri.

COSSERIA: chiusura totale del cimitero; da mezzanotte chiusura del pontino in località Lidora tra pizzeria Totò e Mercatino dell’Usato. Possibilitá chiusura sotto passi autostradali e ferroviari. “Chi abita in prossimità di torrenti o frane si organizzi per un’eventuale evacuazione” avverte il sindaco Roberto Molinaro.

LAIGUEGLIA: chiusi cimiteri, sottopassi e aree pubbliche fino a fine allerta.

TOVO SAN GIACOMO: chiuse la palestra comunale di via Accame, il Museo Bergallo a bardino Nuovo, i cimiteri comunali. Vietata qualsiasi attività presso i rii e torrenti ricadenti nel territorio del comune di Tovo.

VARAZZE: sospensione oggi e chiusura domani dell’attività didattica in tutti i plessi sedi di servizi educativi, delle scuole di ogni ordine ordine e grado, delle strutture sportive e dei mercati e di tutte le iniziative sportive, culturali, sociali e ludiche previste per il 23 novembre. Prevista la chiusura degli uffici comunali; la chiusura del lungomare Europa; la chiusura del centro conferimento rifiuti in frazione Pero e del centro Sat.

EVENTI RINVIATI

SAVONA: rinviata al 7 dicembre la visita al Foyer e alla loggia del teatro Chiabrera in occasione delle Giornate del Patrimonio.

ALASSIO: Rinviata la presentazione del libro di Annalisa Ambrosio “Platone: Storia di un dolore che cambia il mondo”, prevista domani (sabato), alle 16, alla galleria Artender.

ALBENGA: il Flash Mob contro la violenza sulle donne in Piazza San Michele è rinviato a data da destinarsi.

Aggiornamenti in corso