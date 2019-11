Allerta rossa a Savona: il punto del sindaco Caprioglio su strade, scuole e abitazioni

Savona. L’allerta rossa è conclusa, con un lento ritorno alla normalità anche per le situazioni stradali e dei servizi. Le conseguenze più gravi, comunque, sono ancora da gestire. Per questo il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio ha fatto un punto della situazione in diretta su Ivg.it.

“I savonesi si potranno muovere, con precauzione – annuncia il Sindaco – ma, per domani, seguendo le scelte della Provincia, abbiamo firmato un’ordinanza per chiudere le scuole. Già in mattinata avevamo controllato tutti gli edifici ed erano in sicurezza, ma preferiamo tenere i bambini a casa perché alcune strade sono difficilmente percorribili e in alcune zone ci sono nuclei familiari ancora isolati. Siamo al lavoro e contiamo di liberarli entro domani mattina, però preferiamo non far mettere persone in strada”.

Un punto anche sulla situazione delle frane: “si sono verificate quasi tutte nella notte e sono proseguite durante la mattinata, quando l’allerta rossa stava terminando ma il terreno non ce la faceva più”. “Quella che ha più impensierito è stata quella di Marmorassi: l’intervento è stato celere e dobbiamo ringraziare soprattutto gli abitanti, propositivi nell’aiutare e nel gestire la situazione. Ormai la strada principale è libera”.

“Ci sono poi altre situazioni di frane, ma già risolte: via Valcada, via Ciantagalletto e Santuario – prosegue il Sindaco – Su altre situazioni stiamo ancora lavorando: via Nostra Signora del Monte è chiusa, via Monteprato ha visto quattro frane e non è ancora aperta, mentre in via San Nazario la strada è crollata e ci sono alcune abitazioni isolate”.

“Santuario è riaperto, ma non si può ancora arrivare ad Altare – ha spiegato il sindaco – è stata la prima strada che abbiamo chiuso, perché l’acqua era troppo alta, con grandi disagi anche per la presenza della Rsa, che ha avuto problemi per i turni e la mensa”.

“Via nazionale Piemonte è provinciale, ma abbiamo dato una mano anche lì – aggiunge – e, come ha detto il presidente Olivieri, ci stanno ancora lavorando”. C’è poi la frana che ha trascinato via il viadotto: “ricordiamoci che è a un chilometro e mezzo dal centro, i nostri tecnici hanno subito lavorato per capire se strade e abiotazioni in zona potessero essere coinvolti dal movimento franoso, ma al momento non sembra ci siano problematiche”.

“Ci sono ancora alcuni savonesi isolati, una decina di abitazioni, e qualche sfollato, già da ieri sera, che abbiamo riparato in Seminario e a Santuario – conclude quindi il Sindaco – e domani sarà chiuso anche il Campus“.

Nell’ordinanza, oltre alla chiusura della scuole, l’amministrazione comunale ha deciso di chiudere i cimiteri, delle strutture sportive pubbliche, compresa la piscina comunale Zanelli in corso Colombo 3, con sospensione dell’attività pubblica e degli allenamenti, e vietato lo svolgimento del mercato settimanale del lunedì in centro.