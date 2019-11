Allerta meteo, Toti: “La Liguria interessata da peggiore ondata di maltempo dal 1953 ad oggi”

Regione. “La Liguria sta vivendo la peggiore ondata maltempo e l’autunno più piovoso da 1953 ad oggi. E’ chiaro che il combinato disposto degli effetti di questa perturbazione con le decine di strade provinciali e comunali interrotte dalle frane e le due autostrade A26 e A6 la prima a percorrenza ridotta e l’altra ancora chiusa, determina una situazione straordinaria per cui servono strumenti di eccezionale portata sia legislativa sia economica. Credo che sia un’emergenza paragonabile a quella che abbiamo affrontato dopo il crollo del ponte Morandi, al netto del fatto che fortunatamente, anche grazie alla nostra protezione civile, non ci sono state vittime”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha fatto il punto sull’ondata di maltempo che in queste ore sta attraversando la Liguria con l’allerta arancione che terminerà alle 18 di oggi.

“Il bilancio di questa perturbazione – ha aggiunto il governatore – lo faremo a chiusura dell’allerta perché è probabile che le precipitazioni in atto incidano negativamente sui moltissimi fronti di frana già aperti”.

Per lo stato di emergenza approvato il 21 novembre scorso in relazione all’ondata di maltempo che dal 18 ottobre all’8 novembre aveva interessato la Città Metropolitana e le province di Savona e della Spezia, la stima dei danni era stata di 77 milioni complessivi, di cui 17 milioni per le somme urgenze e 60 milioni per i danni infrastrutturali provocati al patrimonio pubblico.

“Il governo – ha affermato Toti – ha riconosciuto alla Liguria solo 9 milioni e 300 mila euro per le somme urgenze. Mentre la conta dei danni, ad oggi, supera i 400 milioni di euro, comprensivi delle nuove somme urgenze, senza contare i danni provocati a privati e aziende. Questo pacchetto nel suo complesso deve essere trattato con un intervento normativo straordinario, come avvenuto nel caso di Venezia o, rimanendo in Liguria, per la mareggiata del 2018”.

Per quanto riguarda l’allerta in corso, la perturbazione in atto è caratterizzata da scrosci e temporali intensi che hanno attraversato la Liguria dall’estremo ponente (con 43.6 millimetri l’ora registrati a Ceriana, 38.2 millimetri l’ora a Pizzeglio e 35.2 millimetri l’ora a Rocchetta Nervina) al levante, con un innalzamento repentino dei livelli dei torrenti nel ponente e a Genova del Bisagno. I venti hanno toccato i 120 chilometri orari di raffica, con una media di 80 chilometri orari. Per domani è previsto un rinforzo dei venti, una mareggiata da libeccio con precipitazioni deboli. Venerdì tempo stabile fino a sabato pomeriggio quando è previsto un ulteriore progressivo peggioramento.