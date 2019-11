Allerta meteo: rossa sul levante ligure, gialla sul savonese. Attese intense mareggiate sulle coste

Regione. La valutazione degli effetti al suolo ha portata Arpal a modificare i termini dell’allerta meteo diramata nelle scorse ore.

Nei bacini piccoli, medi e grandi della zona A (lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa) l’allerta gialla terminerà alle 15 di oggi domenica 3 novembre; nella zona B (lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno) sarà allerta gialla fino alle 18 di oggi.

Più critica la situazione nei bacini medi e grandi della zona C (lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla) dove sarà allerta rossa fino a mezzanotte, poi arancione fino alle 8 di domani, lunedì 4 novembre; nei bacini piccoli della zona C sarà arancione fino alle 18 di oggi poi gialla fino alle 8 di domani, lunedì 4 novembre.

Nella zona D (Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida) sarà gialla fino alle 15 di oggi, domenica 3 novembre. Nei bacini piccoli della zona E (Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia) sarà arancione fino alle 18 di oggi, mentre nei bacini medi e grandi sarà arancione fino alle 3 di domani, lunedì 4 novembre, poi gialla su tutti i bacini fino alle 8 di lunedì 4 novembre.

La situazione meteo più importante è sul levante ligure, in particolare sul Tigullio. Per quanto riguarda le piogge sono attese precipitazioni fin verso le 15 o le 16 di oggi, a seguire un graduale esaurimento dei fenomeni in serata, con possibili scrosci residui su tutta la Regione. A partire dalla serata, però, sono attese le risposte idrauliche di tutta la pioggia caduta fino a ora sull’estremo levante.

“La situazione è monitorata costantemente dalla sala operativa di protezione civile – precisa l’assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone – Le precipitazioni più intense si sono concentrate sul Levante della Liguria, soprattutto sul Tigullio orientale e sull’entroterra, nella valle del Vara, dove abbiamo registrato diversi disagi. Sono state attivate squadre di volontari, e al momento nessuna persona è coinvolta in situazioni di difficoltà o pericolo, ma le risposte idrauliche arriveranno, soprattutto sui bacini grandi tra stanotte e domani mattina. Per domani è attesa una pausa nelle precipitazioni, ma proseguono e si intensificano i venti dai quadranti meridionali, di libeccio in particolare sull’estremo ponente con venti fino a burrasca e a levante con raffiche fino a burrasca. Ci aspettiamo una mareggiata con onde fino a 4,5 metri di altezza sul centro e l’estremo levante, l’intensità massima prevista per domani”.

Questo l’avviso meteo odierno.

Oggi, domenica 3 novembre, si prevede tempo perturbato con precipitazioni diffuse da Ponente a Levante. Previste intensità moderate su B, E, forti su C e quantitativi significativi su B, E, elevati su C. Alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti su C, E, forti o organizzati su A, B, D. Progressiva attenuazione dei fenomeni tra il pomeriggio e la sera ad iniziare da ponente. Venti forti da sud-sud-ovest su A, C, E con possibili raffiche fino a burrasca (70-80 chilometri orari). Mare agitato o localmente molto agitato, mareggiata di Libeccio (periodo 8 secondi) su A, B, C.

Domani, lunedì 4 novembre, nuovo peggioramento dal pomeriggio con piogge diffuse a levante, localmente anche a carattere di rovescio. Venti in rinforzo da sud-sud-ovest fino a burrasca su A (raffiche 80-90 chilometri orari), forti su B, C, D, E (raffiche 70-80 chilometri orari). Già dalla notte mare in aumento fino a molto agitato sul centro levante, agitato o localmente molto agitato a Ponente. Mareggiata di libeccio su A, mareggiata intensa di Libeccio su B, C (periodo 10 secondi).

Dopodomani, martedì 5 novembre, avremo umide correnti meridionali di libeccio, attivate da una nuova saccatura atlantica, determinano precipitazioni insistenti sul centro levante. Possibili rovesci o temporali fino a moderati. Venti in rinforzo da sud-ovest su A, B, C con raffiche fino 60-70 chioometri orari. Mare fino alle prime ore del mattino agitato su C, in temporaneo calo a molto mosso; nuovo aumento del moto ondoso fino ad agitato o localmente molto agitato dal pomeriggio per onda da sud-ovest con possibili mareggiate di Libeccio su B, C.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.