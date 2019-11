Allerta meteo, la neve imbianca l’entroterra ma la tramontana salva il savonese dai temporali

Liguria. Tanta pioggia, qualche problema per il vento ma nessun nubifragio. Stavolta ha dormito tranquilla la Liguria, che fino alle 15 fa i conti con l’ennesima allerta meteo arancione sul levante savonese e la Valbormida che ha spinto diversi Comuni a chiudere le scuole in via precauzionali (clicca qui per sapere quali).

La neve è caduta soprattutto sull’entroterra savonese e sul territorio cuneese: imbiancata l’autostrada A6 Savona-Torino tra Millesimo e Ceva. I vigili del fuoco hanno comunque lavorato per risolvere piccole criticità dovute al vento che in alcune zone ha superato i 100 km/h. Qualche albero caduto, qualche piccolo smottamento, ma fortunatamente tutti interventi di lieve entità.

A metterci in salvo da precipitazioni distruttive è stata la forte tramontana in discesa dal centro-ovest che ha determinato una linea di convergenza con lo scirocco spostata sul mare, disinnescando così i temporali più pericolosi. Gli accumuli sono elevati ma non straordinari.