Allerta meteo arancione nel levante savonese, ecco le decisioni sulle scuole per il 15 novembre

Provincia. In seguito alle previsioni meteo diramate da Arpal, la protezione civile regionale ha diramato una allerta meteo per pioggia su tutto il territorio della Liguria.

Sulle zone B (lungo la costa da Spotorno a Varazze) e D (Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida) sarà arancione dalle 18 di oggi, giovedì 14 novembre, alle 8 di domani, venerdì 15 novembre. Per la zona D anche allerta gialla per neve dalle 18 di oggi giovedì 14 alle 6 di domani, venerdì 15 novembre.

Alla luce di questa situazione, i sindaci dei comuni interessati dall’allerta arancione potrebbero decidere di tenere le scuole chiuse o aperte, mentre non sono previste chiusure nella zona A (da Andora a Noli comprese). Anche nell’entroterra i sindaci sembrano tutti intenzionati a mantenere regolarmente aperte le scuole.

Per quanto riguarda invece la costa da Spotorno a Varazze, tenuto conto che l’allerta appena emanata è identica rispetto alla precedente le decisioni dei sindaci potrebbero ricalcare quelle già viste l’ultima volta. Di seguito le decisioni assunte per ciascuna località: l’elenco è aggiornato in tempo reale man mano che vengono comunicate.

Savona, Bergeggi e Vado Ligure: ingresso posticipato alle 9.

Spotorno, Varazze, Stella, Celle, Albisola Superiore, Quiliano: apertura regolare.

Aggiornamenti in corso.