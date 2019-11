Allerta meteo arancione fino alle 8, sindaci nel dubbio: chiudere o no le scuole?

Liguria. In seguito alle previsioni meteo diramate da Arpal, la protezione civile regionale ha diramato una allerta meteo arancione per pioggia su levante savonese, ossia la costa da Spotorno a Varazze.

Lo stato di attenzione sarà giallo sui bacini A e D (ponente fino a Noli e entroterra) dalle 16 di oggi, giovedì 7, alle 8 di domani, venerdì 8 novembre, e pertanto a meno di peggioramenti non dovrebbero esserci ordinanze di chiusura di nessun genere. I sindaci della zona B invece si trovano di fronte a un dilemma: chiudere o no le scuole domattina?

L’allerta arancione, infatti, inizierà alle 18 di oggi (il che comporterà, nei Comuni che emettono abitualmente l’ordinanza, la chiusura anticipata degli impianti sportivi per la giornata di oggi) e terminerà alle 8 di domattina, ossia l’orario in cui iniziano le lezioni scolastiche. Una concomitanza che rende complicatissima la decisione dei primi cittadini: teoricamente non ci sarebbe necessità di ordinare la chiusura degli impianti scolastici, ma di fronte a una eventuale proroga dell’allerta decisa in serata o peggio ancora nella notte sarebbe impossibile comunicare per tempo la chiusura ai cittadini.

Alla luce di questa situazione, i sindaci dei comuni da Spotorno a Varazze interessati dall’allerta arancione potrebbero comunque decidere di tenere le scuole chiuse a scopo precauzionale. Cercheremo in queste ore di comunicare in tempo reale le scelte adottate dai vari primi cittadini.

Di seguito le decisioni assunte per ciascuna località della zona B (Spotorno, Bergeggi, Vado, Quiliano, Savona, le Albissole, Stella, Celle e Varazze):

