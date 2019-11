Allerta meteo arancione, ecco le decisioni sulle scuole per il 19 novembre

Provincia. In seguito alle previsioni meteo diramate da Arpal, la protezione civile regionale ha diramato una allerta meteo arancione per pioggia.

Dopo i temporali tra la sera e la notte, accompagnati da grandine, e una breve tregua nelle precipitazioni, la Liguria sta per essere interessata da una nuova fase di maltempo. Sono attese piogge diffuse e persistenti, temporali e ancora neve nelle zone interne di centro Ponente. Avremo anche venti forti o di burrasca e mareggiate a Levante.

Alla luce di questa situazione, i sindaci dei comuni interessati dall’allerta potrebbero decidere di tenere le scuole chiuse o aperte. Di seguito l’elenco.

Scuole aperte: Per il territorio della Val Bormida tutte (o quasi) le scuole dovrebbero rimanere aperte. In corso una consultazione tra i sindaci della vallata per una valutazione della situazione.

Scuole chiuse: Albissola Marina; Cosseria; Bergeggi; Savona; Vado Ligure; Varazze;

Aggiornamenti in corso