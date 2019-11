Allerta gialla per piogge, ma ad Alassio sono mare mosso e onde lunghe a fare paura

Alassio. Per ora il bollettino è di allerta gialla per piogge: dalle 9 di domani mattina, sabato 2 novembre, e fino a mezzanotte. Ma ad Alassio, memore del recente passato, a fare paura è soprattutto il mare mosso.

“Il movimento delle perturbazioni – spiega Franca Giannotta, Assessore alla Protezione Civile del Comune di Alassio – come purtroppo negli ultimi tempi è capitato in più d’una occasione, è tale da non consentire una previsione a lunga distanza. Quello che pare delinearsi è un fronte perturbato che porterà sul nostro litorale piogge, qualche temporale misto a schiarite e vento di libeccio in rinforzo da domenica”.

“Così pure il mare da domenica inizierà a diventare mosso e in certi casi molto mosso. In via precauzionale avvertiamo gli esercenti del litorale invitandoli ad attuare quelle misure di prevenzione per evitare che un’eventuale mareggiata possa coglierci impreparati”.

“Ovviamente monitoreremo costantemente le allerte e le condizioni meteomarine”, conclude Giannotta.