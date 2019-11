Allerta, a Tovo manca l’acqua: da ieri sera è emergenza idrica

Tovo San Giacomo. La situazione a Tovo San Giacomo rimane complicata. Dopo le frane e gli allagamenti di ieri, nel paese stamattina ancora manca l’acqua.

I problemi erano emersi nel tardo pomeriggio di sabato, a partire dalle zone più elevate del paese. Con il passare del tempo, tuttavia, l’indisponibilità di acqua potabile si è estesa in altre aree, fino a costringere il vice sindaco Luigi Barlocco a contattare prima il Gestore Unico Ponente Acque Servizi Ambientali, quindi la prefettura.

“Ho appena terminato una lunga chiamata con la Prefettura di Savona – ha spiegato questa notte il vicesindaco – per chiedere il loro intervento nei confronti del Gestore Unico dell’Acquedotto Potabile, affinché faccia uscire una squadra che prenda in esame la situazione di Tovo San Giacomo. Ho spiegato la gravità della situazione in tutti i suoi aspetti. L’evento alluvionale in corso è di carattere del tutto eccezionale ma senza una verifica presso gli impianti non è possibile stabilire le cause della carenza idrica e definire le azioni necessarie. Ritengo che i tempi di intervento – in ogni caso – non saranno brevi”.

Con la mattinata, tuttavia, la distribuzione idrica non è ancora stata regolarizzata. Anzi: stando a numerose segnalazioni, oltre alla frazione principale anche altre zone del comune e della rete idrica locale, come Bardino Nuovo, stanno affrontando la stessa emergenza in queste prime ore della domenica. La situazione meteo di perdurante allerta parrebbe non consentire una risoluzione a breve termine della problematica.