Alassio. Questa notte resterà chiusa in via precauzionale la strada provinciale 18 (al km 3+400) per Moglio.

Il tratto, interessato da un movimento franoso, è stato chiuso per scongiurare pericoli in vista dei temporali previsti nelle prossime ore sul territorio.

Foto 2 di 2



Nella giornata di domani, infine, verrà effettuato un sopralluogo tecnico per garantire un senso unico alternato in attesa del ripristino completo della normale viabilità.