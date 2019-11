Savona. L’allarme è scattato intorno alle 21 e 15 di questa sera.

Incendio nella stiva di una nave ormeggiata in porto a Savona: immediata la richiesta di soccorso e l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco di Savona sulla banchina dello scalo savonese, oltre ad una ambulanza della Croce Rossa.

Foto 2 di 2



Il rogo ha generato un denso fumo.

Fortunatamente la nave, che trasportava un carico di mais, è stata evacuata in tempo e non si registrano persone rimaste ferite o intossicate. I pompieri sono riusciti a domare le fiamme prima che si propagassero in altri scompartimenti e ora la situazione è sotto controllo.

I vigili del fuoco sono ancora sul posto e stanno operando per la bonifica e la messa in sicurezza.

Restano ancora da accertare le cause che hanno determinato l’incendio: sono ancora in corso verifiche e accertamenti per capire la dinamica dell’accaduto.