All’Accademia Musicale di Savona Giulia Toniolo presenta Mozart e Schumann

Savona. Ha vinto oltre 30 primi premi assoluti e ha suonato, tra gli altri, anche al teatro “La Fenice” di Venezia. Lei è Giulia Toniolo, classe 1996, e venerdì 22 novembre, alle 21, si esibirà in concerto nell’auditorium dell’Accademia Musicale di Savona Ferrato-Cilea in via Zara 3.

Un appuntamento che si inserisce nella rassegna ‘Hai Diritto alla Musica’ fortemente voluta dall’Orchestra Sinfonica di Savona per creare una serie di incontri musicali in un quartiere periferico, volti a offrire una sempre maggiore presenza di eventi e manifestazioni, con ampio spazio ai giovani talenti provenienti da tutta Italia.

Presentando il programma ‘Immagini e Fantasie’, la pianista Giulia Toniolo conquisterà la platea savonese con le musiche di Mozart, Mendelssohn, Bartòk e Schumann. Un programma ricco e di grande suggestione, per la prima volta a Savona grazie al progetto ‘Spazio giovani’ promosso dall’Accademia Musicale di via Zara.

“La sinergia che si crea tra musicisti e pubblico è molto forte, è un legame che rispecchia la necessità di incentivare la proposta culturale della città”, spiega il presidente e direttore dell’Orchestra Sinfonica di Savona, Claudio Gilio. “La filosofia dell’Accademia ricade nella scelta di far esibire giovani talenti”.

La giovane e talentuosa pianista ha iniziato gli studi musicali a 6 anni, con Maddalena De Facci, sotto la guida della quale si è diplomata a pieni voti al Conservatorio “A. Buzzolla” di Adria, proseguendo la sua formazione all’Accademia di Musica di Pinerolo. Tra le numerose iniziative a cui ha preso parte, Giulia Toniolo ha partecipato nel 2018 al Venice Music Master con il maestro Pietro De Maria suonando nel Gran teatro La Fenice.

Tra i concorsi nazionali e internazionali, ha conquistato oltre 30 primi premi: ‘Moncalieri International Piano Competiotion’, ‘G. Rospigliosi’ di Lamporecchio, ‘J. S. Bach’ di Sestri Levante, ‘Città di Piove di Sacco’ solo per citarne alcuni Nel 2016 è risultata tra i vincitori al 24° Festival Chopin di Sochaczev, in Polonia, e nel 2018 è stata tra i finalisti del ‘Premio Schumann’ di Lamporecchio. Negli ultimi anni ha tenuto recital solistici in numerose sale del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, tra cui il teatro “E. Duse” di Asolo, la Sala Marizza di Fogliano Redipuglia e il Palazzo Cavagnis.

Tra il 2017 e il 2018 ha tenuto recital nell’ambito del Monferrato Classic Festival e del Festival delle Nazioni a Roma. Si è dedicata con continuità anche al duo a quattro mani e in questa formazione ha vinto il primo premio assoluto nei concorsi pianistici ‘J.S. Bach’ di Sestri Levante, ‘G. Rospigliosi’ di Lamporecchio, ‘Etruria classica’ di Piombino e molti altri. Dallo scorso anno svolge attività cameristica in duo violino e pianoforte, formazione con cui tiene concerti. Nel 2017 ha suonato da solista con l’orchestra “Ferruccio Benvenuto Busoni” di Empoli, nel 2018 con l’orchestra “JOL” di León (Spagna) e nel 2019 con l’orchestra “Concentus Musicus Patavinum” di Padova.

Come di consueto, al termine del concerto si terrà un rinfresco offerto a tutti gli spettatori, durante il quale si potrà conoscere la musicista. Costo ingresso 10 euro – Gratis per allievi e bambini fino a 10 anni di età. Per info e contatti: Tel. 019824663, ufficiostampa2@orchestrasavona.it, info@orchestrasavona.it; www.orchestrasavona.it .