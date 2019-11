Albisola Superiore-Genova. “E’ stata una giornata caratterizzata da forti emozioni quella di martedì per un gruppo di ospiti della residenza protetta comunale “Santi Nicolò e Giuseppe” di Albisola Superiore che, nonostante l’età avanzata e le difficoltà motorie, ha potuto visitare per la prima volta lo splendido Acquario di Genova” afferma l’assessore ai servizi sociali del Comune di Albisola Superiore Calogero Sprio, ideatore del progetto.

“Soltanto integrando il contributo di realtà diverse si possono raggiungere obiettivi importanti – continua l’assessore – E’ così che un gruppo di 22 persone fra ospiti della struttura, cittadini, personale assistenziale, membri dell’amministrazione comunale e della direzione della struttura si è unito per condividere questa giornata straordinaria”.

Il supporto è giunto anche delle cooperative sociali che operano all’interno dell’RP “Progetto Assistenza Santa Rita” e “Progetto Città”.

“Ogni giorno – aggiunge Sprio – cerchiamo di apportare miglioramenti all’ospitalità che viene offerta ai nostri anziani con uno sguardo anche verso l’innovazione. Questo significa anche ricorrere a strumenti, contesti e interlocutori sempre diversi per allietare le giornate dei nostri ospiti. Il continuo e puntuale impegno ad aprirsi al territorio è anche finalizzato a testimoniare quanto gli anziani non siano solo soggetti bisognosi di cure bensì anche persone che hanno in sé un patrimonio esperienziale ed affettivo di cui possono beneficiare altre persone, quindi con tante cose da dare agli altri”.

L’assessore conclude con i ringraziamenti: al presidente di “Costa Edutainment S.P.A.” Giuseppe Costa per aver offerto l’accesso gratuito all’intera comitiva cogliendo in questo modo lo spessore sociale dell’iniziativa, al cittadino Alessandro Perico che ha prodotto un’opera ceramica all’interno dello Studio Ernan Design di Albisola Superiore che ha donato all’Acquario di Genova in segno di riconoscenza, all’assessore Luca Ottonello e ai cittadini presenti per la partecipazione e il sostegno.

“Un ringraziamento particolare va infine alla cooperativa Progetto Assistenza Santa Rita la quale, credendo fin da subito su questo progetto, ha impiegato mezzi e risorse umane e si è resa disponibile ad offrire il pranzo a tutto il gruppo”.