Albisola, amministrazione in visita nella mensa dell’istituto delle Albisole per valutare il servizio

Albisola Superiore. Il sindaco Maurizio Garbarini e l’assessore alla cultura e alla pubblica istruzione Simona Poggi hanno sorpreso insegnanti e studenti andando a mangiare in mensa tutti insieme per verificare il servizio della refezione scolastica.

Simona Poggi spiega: “L’istituto comprensivo delle Albisole costituisce una delle eccellenze del nostro territorio, un vanto per la nostra città, che può contare su personale altamente qualificato e servizi eccellenti come quello della mensa scolastica. Un plauso agli insegnanti che ci hanno accolto e mostrato il funzionamento dei servizi offerti a studenti e famiglie, in un clima accogliente e conviviale”.

“Inoltre ho avuto modo di valutare nuove idee e progetti che coinvolgeranno studenti e insegnanti in percorsi formativi capaci di interessare tutta la cittadinanza. Ritengo fondamentale creare un ambiente dinamico e propositivo per stimolare l’attenzione dei ragazzi e proiettarli nel mondo degli adulti”, conclude l’assessore Simona Poggi.