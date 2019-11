Albisola, al via la nona edizione della rassegna “Il colore del vento”

Albisola. Ritorna anche quest’anno la rassegna “ Il Colore del vento” Festival di letteratura e teatro per bambini giunto alla sua nona edizione, nato da un’idea di Bluania Onlus e realizzato grazie al contributo del Comune di Albissola Marina.

PRENDO LA LUNA , TRA STUPORE E MERAVIGLIA è il tema di quest’anno e ricco e stimolante è il programma che si svolgerà dal 22 Novembre al 1 Dicembre 2019.

Venerdi 22 alle 10,30 presso il MuDA Centro Esposizioni ci sarà l’apertura ufficiale del Festival con il saluto delle Autorità e la partecipazione di una rappresentanza dei ragazzi della Scuola primaria accompagnati dai Docenti, tutte le famiglie sono invitate e benvenute.

Accompagnerà l’evento il brano musicale “ Note di luna” a cura della Scuola Comunale di musica T. Nicolini.

Il pomeriggio , in Biblioteca Tante Storie x Giocare,i bambini incontreranno l’autrice Carla Scala che ci presenterà il piccolo ed irrequieto” TONDO GIALLO” , un simpatico cerchietto che ci guiderà attraverso giochi , coding e letture nello spazio infinito dei pianeti, con la realizzazione di un sistema solare in cartoncino.

Domande logiche , numeri e curiosità con ” DINO DOMANDINO” stimoleranno i ragazzi a trovare le giuste risposte con l’autore Stefano Pastorino , lunedi 25 Novembre , presso la Biblioteca.

Il 26 Novembre grazie alla collaborazione con l’Osservatorio Astronomico del Righi, il PLANETARIO STARLAB arriverà ad Albissola Marina, presso la palestra della Scuola primaria, regalando a tutti i bambini la meraviglia e lo stupore di trovarsi sotto la volta celeste e di scoprire stelle, pianeti e corpi celesti. La visita al planetario ( dalle 9 alle 16) è riservata ai bambini delle classi della scuola primaria, dalle 16,15 circa alle 18 , l’accesso sarà aperto al pubblico.

Mercoledì 27 Novembre l’atteso appuntamento con ALBISSOLA LEGGE e ancora una volta i bambini saranno protagonisti per le strade e i caruggi della Città , regalando ai passanti e negozianti letture , poesie e un pizzico di magia.

Giovedi 28 Novembre presso la Biblioteca , insieme a Luca Valle ingegnere ed educatore , i bambini scopriranno “LE STRAORDINARIE VIE DELLA ROBOTICA” , e partendo da oggetti di uso comune potranno costruire un semplice robot funzionante, seguendo i principi del learning by doing e dell’imparare divertendosi.

Venerdi 29 Novembre , in Biblioteca , un laboratorio dedicato ai bambini piu’ piccoli “ CHE ANIMALE E’ LA TARTARUGA ?”(ETA’ 2-5 ANNI) con l’illustratrice Veronica Arrigoni. Sagome di legno, matite colorate, acquarelli, pennarelli , gessetti per realizzare la personale tartaruga in legno da portarsi a casa e sperimentare cosi’ ancora nuovi travestimenti e nuove storie.

Sabato 30 Novembre in Biblioteca ci saranno due laboratori curati dall’osservatorio Astronomico del Righi :

“ESPLORATORI NELLO SPAZIO “ ( ore 10 -11) : quali strumenti hanno portato gli astronauti 50 anni fa sulla navicella Apollo per affrontare l’incredibile avventura? Seguirà “A TU PER TU CON LE ROCCIE LUNARI”

( ore 11-12), laboratorio dedicato ai ragazzi piu’ grandi che potranno osservare al microscopio i meteoriti di origine lunare , particolarmente rari, due provenienti dagli altipiani e uno dai mari lunari. Insieme scopriremo come le roccie lunari ci possono svelare segreti del nostro satellite e del suo passato , fino a risalire alle origini del sistema solare.

Il pomeriggio , alle 14,30 ci sarà il laboratorio dedicato al ritmo presso la Scuola di Musica T.Nicolini e alle 15,40 “ BIG BANG BOH” con Andrea Valente , vincitore del Premio Andersen 2011, che ci accompagnerà in un viaggio folleggiante dal Big Bang all’uomo sulla luna , alla scoperta di quello che serve per andare lassu’ che magari torna utile anche quaggiù.

Alle 17 sempre in Biblioteca , con gli illustratori Mauro Sacco ed Elisa Vallarino i bambini potranno realizzare un proprio libro illustrato attraverso un gioco di narrazione creativa.

Domenica 1 Dicembre alle ore 15 presso il MuDA , l’autrice ed illustratrice Valentina Biletta ci presenta

“LIBRI LUNATICI . Creazioni d’artista con stampa e collage, racconti della luna e dalla luna attraverso immagini e parole “. Il libro d’artista è una creazione che mescola liberamente arti grafiche , pittoriche, fotografia, tecniche di stampa, tipografia e calligrafia in un continuo dialogo tra l’artista, il mezzo espressivo e la materia . Il laboratorio , per la sua struttura , è adatto ai bambini dai 5 anni ma anche a giovani e adulti.

Alle ore 17 i Sanna Clown di Savona verranno a trovarci al MuDA con giochi, magie e sorrisi per tutti con una FESTA LUNARE che concludera’ il Festival.

Non mancate , vi aspettiamo!

Ricordiamo che tutti i laboratori sono gratuiti ma è necessario prenotarsi perche’ i posti sono limitati

telefonando alla Biblioteca per bambini Tante storie x giocare di Albissola Marina tel 019 4003554. Per aggiornamenti e programma dettagliato della manifestazione seguiteci anche su Facebook.