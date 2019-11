Albenga, venerdì 22 novembre un incontro pubblico per fare chiarezza sull’Alzheimer

Albenga. Venerdì 22 novembre, alle 15.30, nella Sala Punto d’incontro Coop delle Serre si terrà un incontro pubblico con Tiziana Tassinari, direttore S.C. Neurologia dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dal titolo “Conosciamo l’Alzheimer: cause, cura e prevenzione“.

Questo incontro è stato organizzato nell’ambito delle proprie finalità istituzionali e sociali da AFMA ponente savonese ODV Associazione Famiglie Malati Alzheimer, in collaborazione con la sezione Soci Coop Liguria di Albenga.

La dottoressa Tassinari affronterà alcuni aspetti della malattia di Alzheimer approfondendo cause, cura e prevenzione della patologia.

“L’Alzheimer è la forma di demenza più diffusa: si stima infatti che ne sia colpito tra il 4 e il 6% delle persone con più di 65 anni, il che rende particolarmente vulnerabile una regione come la nostra, dove risiede un numero elevato di soggetti che possono ammalarsi.

È importante quindi far conoscere la malattia, organizzando attività di informazione per sensibilizzare, sviluppare consapevolezza e solidarietà pubblica”.

Patrizia Paccagnella, presidente di AFMA ponente savonese ODV Associazione Famiglie Malati di Alzheimer presenterà l’attività dell’associazione, creata nel 2011 che è diventata un punto di riferimento per i familiari e i malati di Alzheimer, con una rete di sostegno e supporto emotivo, in sinergia con le istituzioni sociali e mediche, presenti sul territorio del ponente savonese.

L’iniziativa rientra tra le azioni che Coop Liguria promuove per diffondere la cultura della prevenzione, proponendo incontri pubblici informativi a cura di medici ed esperti.

La cooperativa, inoltre, aderisce al progetto ‘Non ti scordar di te’, promosso a livello nazionale da Coop e AIRAlzhOnlus per sconfiggere la malattia di Alzheimer investendo sui giovani ricercatori.

Nell’ambito di tale iniziativa, Coop Liguria promuove anche incontri con i neurologi, per approfondire la conoscenza della malattia di Alzheimer e illustrare i comportamenti che possono contribuire e prevenirla, come adottare sane abitudini alimentari e un corretto stile di vita.

L’ingresso è libero. La cittadinanza è invitata a partecipare.