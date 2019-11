Donna schiacciata da un furgone: trasportata in codice rosso al Santa Corona

Albenga. Una donna, pochi istanti fa, è stata investita da un furgone ad Albenga, in viale Liguria.

Secondo quanto riferito, il mezzo era impegnato in una manovra e, per cause ancora da chiarire, durante una retromarcia avrebbe investito la donna. Per estrarre la malcapitata, è stato necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto, inoltre, sono subito intervenuti i sanitari della croce Bianca di Albenga.

La donna, che non sembrerebbe in pericolo di vita, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.