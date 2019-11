Albenga. Dopo due serate davvero emozionanti e travolgenti – grazie ai grandi ospiti internazionali come Maria Gadù, e Awa Ly e grazie a quelli emergenti come Giancane, Messer DaVil e I miei migliori complimenti – il festival Su La testa giunge all’ultima serata.

Questa sera saliranno sul palco Emiliano Bertoli, Giulia Mei, Giacomo Toni e la 900 band e il canadese Bocephus King che arriverà in riviera con una superband (con ospiti Alex Kid Gariazzo e Mauro Arcari) per il ventennale dei suoi tour italiani,

Durante la serata verrà consegnato anche il “premio Pisani” – riconoscimento intitolato al ricordo del mitico patron dell’Ambra Renzo Pisani – al regista rivierasco Giorgio Molteni, autore di moltissimi film, tra cui “Aurelia” e “Il Servo ungherese”.

Come di consueto il festival si trasferirà nel cinquecentesco Palazzo Scotto Niccolari per il “Dopo-festival” dove si continuerà a cantare e a suonare con gli ospiti della serata.

La giornata di oggi iniziare già alle ore 17:00 con i POMERIGGI DI SU LA TESTA, sempre a Palazzo Scotto Niccolari in via Medaglie d’Oro” che vedrà tra gli ospiti il premio Pisani, la musicista Monica P e lo scrittore Renato Rossi per la presentazione del libro “Il percorso contrario”. Nelle sale del palazzo potrete ancora ammirare le opere dell’artista genovese Melkio.

Ma Su La Testa NON FINISCE OGGI, l’appuntamento per i saluti finali è per domani domenica 01 dicembre con la performance di Roberta Carrieri domani alle ore 17:30 sempre a Palazzo Scotto.