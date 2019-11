Albenga, successo per “Birra tra le torri” nato da Lions Club e associazione Tra le Torri: guadagnati 1000 euro

Albenga. Con un’eccezionale partecipazione di soci e di ospiti si e’ svolta presso la Brasserie “Nino’s” nel centro storico di Albenga una serata in cui grazie al Lions Club Albenga Host si sono coniugate cultura (la produzione della birra) e beneficenza, con una lauta donazione.

Samuele Scola dell’azienda agricola Scola, introducendo la serata, ha spiegato come venga prodotta col suo luppolo fresco la birra dal Birrificio Finalese, il cui patron, il mastro Birraio Piero Corradi, ha spiegato poi con dovizia le tre birre particolari che si sono degustate -due loro ed una del Birrificio Filo di Lana di Torino- donate da Scola, che ha poi raccontato la nascita dell’ azienda agricola e la particolare tecnica di coltivazione del luppolo, coltura fino a 5 anni fa inesistente in Italia e di come diventi a breve da fornitore di luppolo a birraio: a gennaio verrà lanciata l’ etichetta Scola Bear.

Momento clou della serata, l’approfondimento dell’operato dell’associazione Tra le Torri, che “da molti anni si prodiga per valorizzare il territorio di Albenga e che opera anche nel sociale fuori dai suoi confini, come dimostra il contributo alla Valpolcevera dopo la tragedia del Ponte Morandi”.

Durante la serata il presidente dell’associazione Tra le Torri, l’ingegnere Nicola Colonna, ha consegnato al Lions Gian Mario Moretti, presidente della Fondazione Banca degli Occhi Lions Melvin Jones, un assegno di mille euro con cui finanziare le loro attività di promozione, sviluppo ed organizzazione del prelievo ed innesto delle cornee con cui si permette di recuperare la vista ad oltre il 90% dei trapiantati.

Soddisfatto il presidente, dottor Dario Zunino, che chiosa: “Dal 1925 i Lions hanno risposto all’appello di Hellen Keller di diventare ‘Cavalieri della Vista’ rivolgendo le loro attenzioni alla salvaguardia della vista: la Banca degli Occhi Lions Melvin Jones, eccellenza ligure interamente finanziata dai Lions, è una delle più conosciute, ma siamo impegnati a livello nazionale ed internazionale con la scuola cani guida di Limbiate, la raccolta degli occhiali usati ed a finanziare operazioni per debellare la cecità da fiume”.

“Per questo motivo anche il Lions Day che organizzeremo il 19 aprile sarà focalizzato sulla tutela della vista con screening gratuiti, donazioni di occhiali, esibizione dei cani guida e molto altro. Insomma, per rimanere in tema: ci sarà da lustrarsi gli occhi!” conclude Zunino.