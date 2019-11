Albenga. Questa mattina la motoscopa ha pulito Via Adige, ma ha scaricato un enorme quantità di foglie in Via Mazzini (non ci sono alberi nel nostro quartiere).

Se questo è il modo di lavorare…

Foto 2 di 2



Oltretutto le foglie bagnate sulla strada sono un pericolo per motociclisti e biciclette.

Lettera firmata