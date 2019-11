Albenga, sei mesi di amministrazione Tomatis: il bilancio di Saverio Gaglioti

Albenga. “Sono passati sei mesi di amministrazione e vorremmo tracciare il primo bilancio sull’andamento della vita amministrativa”. A parlare, in una nota, è Saverio Gaglioti, portavoce di “Aria Nuova Per Albenga” e “Solo per Albenga”.

Spiega Gaglioti: “Dopo i primi mesi vogliamo rendere pubblico e evidenziare alcune criticità da migliorare per far si che i nostri impegni presi con tutta la città vengano mantenuti e mi riferisco alla gestione delle manutenzioni cittadine, alla gestione del personale comunale, alla possibilità che il Sindaco deve dare agli altri consiglieri comunali e sopratutto al nostro rappresentate il Presidente del Consiglio Comunale Diego Distilo che può essere incisivo per capire i problemi sociali e tecnico amministrativi della gestione dell’ente”.

“Noi chiediamo maggior rappresentatività nella gestione delle deleghe per poter dare un supporto maggiore e far si che Albenga migliori, siamo contenti per quanto riferito dal nostro rappresentante per la costituzione della nuova società pubblica trasformando la Fondazione Oddi con delibera che verrà fatta entro fine anno e siamo contenti per la presa di posizione pubblica del Sindaco stesso che ha preso l’impegno con tutta la città poichè questo era un punto fermo del nostro programma che verrà onorato – continua il consigliere – altro punto importante è la modifica del litorale sopratutto su Viale Che Guevara dove era già stato comunicato l’approvazione del progetto per la realizzazione dei moli a difesa della costa e per la creazione del nuovo viale turistico”.

Afferma Gaglioti: “Le cose che ci lasciano molto perplesse sono però altre ovvero l’incisività politica dell’amministrazione comunale nelle scelte poichè ci sembra che vengano fatte dai tecnici senza chiedere indicazioni all’amministrazione comunale questa cosa ci fa riflettere molto e ai nostri occhi appare una amministrazione che non ci sta mettendo carattere e decisionismo malgrado fatta di brave persone e ragazzi nuovi della politica che hanno tanta voglia di fare. Dopo le nostre considerazioni, alla luce di quanto da noi evidenziato, ci sentiamo in dovere e in obbligo nei confronti delle circa 1500 persone che ci hanno votati, oltre che per la città tutta, di chiedere al Sindaco in prima persona il nostro coinvolgimento nella gestione delle deleghe poichè se non si accetta il nostro aiuto saremo costretti a chiedere al nostro rappresentate nonchè Presidente del Consiglio Comunale di svolgere tale ruolo istituzionale come ha fatto sempre fatto come garante delle sedute pubbliche ma votando le pratiche secondo coscienza”.

“Speriamo e ci auguriamo in una comprensione da parte del Sindaco per far si che possiamo continuare a stare al suo fianco anche in vista delle prossime elezioni regionali che si terranno nella prossima primavera ricordando a tutti che le scorse elezioni comunali sono state vinte con uno scarto di circa 250 voti quali sicuramente arrivati anche con il nostro supporto. La presente non deve essere letta come nessun tipo di avviso o ultimatum ma sicuramente noi trarremo le nostre considerazioni” conclude.