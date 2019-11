Albenga. Albenga vara ufficialmente il calendario delle manifestazioni natalizie consultabile on-line sul sito del comune (oppure cliccando QUI) a partire dalla giornata di oggi e presto distribuito anche nella sua versione cartacea.

Il Natale nella Città delle Torri è sempre più ricco grazie al grande lavoro di coordinamento con le realtà locali, associazioni e aziende, svolto dal Comune e offre proposte adatte a tutti i gusti e a tutte le età che coinvolgeranno l’intero territorio comunale.

Foto 3 di 3





Afferma il Vicesindaco Alberto Passino: “Oltre ad un ricco calendario eventi, quest’anno abbiamo deciso di puntare sulle proiezioni architetturali. Le “illuminazioni” diventano una vera e propria attrazione turistica, alcuni edifici simbolo cambieranno volto e si “vestiranno” per le festività”.

Ma ad Albenga il Natale è arte, cultura, spettacoli con un’attenzione particolare ai più piccoli grazie alla Casetta di Babbo Natale che ospiterà iniziative ed eventi e, naturalmente, l’arrivo del “proprietario di casa” previsto per il prossimo 21 dicembre.

Spiega Passino: “Il 21 dicembre ad Albenga arriverà Babbo Natale accompagnato dai nostri preziosi vigili del fuoco, i bambini potranno incontrarlo, consegnargli le letterine ed esprimere i loro desideri. Non solo, infatti l’Amministrazione si sta accordando con una squadra di simpatici folletti – sorride il vicesindaco – per organizzare tanti eventi di intrattenimento per i più piccoli. Un ringraziamento particolare va a tutti gli sponsor: Noberasco, Bacchetta, Peirano, Icose, Cogeca. Un grazie, infine all’ufficio turismo e alla consigliera delegata Marta Gaia per l’impegno profuso”.

Afferma Marta Gaia consigliere delegato al Centro Storico e agli Eventi: “Ci aspetta un calendario ricco realizzato in collaborazione tra Amministrazione, Associazioni del territorio e attività commerciali in perfetta sinergia tra loro. Da non dimenticare la data dell’8 dicembre quando, oltre all’accensione dell’albero di Natale partirà ufficialmente “Albenga s’illumina di immenso”. Dalle ore 17 alle ore 24,00 tutti i giorni fino al 12 gennaio alcuni degli edifici storici del Centro Storico saranno illuminati con le fantastiche proiezioni natalizie a cura di Proietta.

Si continua a lavorare in rete per rendere Albenga viva tutto l’anno e soprattutto nel periodo natalizio”.

Conclude il sindaco Riccardo Tomatis: “Albenga è meravigliosa sempre, ma quest’anno, per Natale, avrà sicuramente un’atmosfera particolare grazie alle proiezioni e tutti gli eventi che abbiamo organizzato. Divertimento per grandi e piccini per valorizzare la nostra città e renderla sempre più attrattiva dal punto di vista turistico”