Albenga, impermeabilizzazione tribune e manutenzione: nuova vita per lo stadio Riva

Albenga. Una novità attesissima da membri e simpatizzanti dell’Albenga Calcio e, più in generale, da tutta la Città di Albenga. C’è il sole all’orizzonte per lo stadio comunale Annibale Riva dove, come richiesto da anni, saranno impermeabilizzate le tribune, ma non solo.

L’investimento sarà importante (circa 200mila euro, finanziato anche grazie al contributo del Credito Sportivo) per un intervento di impermeabilizzazione delle tribune soprastanti gli spogliatoi, ma anche per il ripristino delle pavimentazioni e dei camminamenti porzione lato ovest e per il ripristino dell’impianto di ventilazione forzata degli spogliatoi.

I lavori sono già stati aggiudicati all’impresa “Servizi e Costruzioni srl” con sede a Genova, che ha offerto il miglior ribasso percentuale. L’approvazione definitiva arriverà dopo l’esito della verifica dei requisiti di ordine generale.

Ma non si tratta dell’unica novità. Dopo il nuovo manto in erba sintetica, infatti, sarà installato un nuovo sistema di pompaggio per l’irrorazione e, al fine di consentirne il corretto funzionamento si procederà anche alla pulizia di tutti gli irrigatori (investimento complessivo di circa 3mila euro).