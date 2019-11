Albenga, “Immaginafamiglie”: stasera l’incontro “Fotografa il tuo bambino e la tua famiglia”

Albenga. Per gli incontri organizzati da “Immagina famiglie” si terrà oggi martedì 19 novembre dalle 20.30 alle 22.30, presso la sede dell’associazione sita in Via Lungocenta Croce Bianca n. 12 l’incontro: “Fotografa il tuo bambino e la tua famiglia. Dai primi scatti insieme al racconto quotidiano. Quando la fotografia diventa memoria ed emozione”.

L’incontro a cura del fotografo Silvio Massolo si terrà in collaborazione con Monica Maggi, counsellor.

Affermano gli organizzatori: “Per i genitori fotografare il proprio bambino e la propria famiglia è un atto scontato e desiderato al tempo stesso.

Affronteremo insieme il tema del fotografare come strumento del ricordo. Apprenderemo preziosi consigli per fotografare al meglio i nostri cari ed utilizzare la fotografia come strumento di relazione”.

L’ingresso è libero. Per info: 347 5031329.