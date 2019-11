Albenga, il Comune si mobilita nella lotta all’abusivismo extralberghiero

Albenga. L’assessore con delega alla Polizia Locale, al Demanio e al Commercio del Comune di Albenga Mauro Vannucci ha raccolto alcune segnalazioni provenienti da imprenditori locali e residenti che hanno rilevato la possibile presenza di attività ricettive abusive.

Il timore è quello di un proliferare di attività, in particolare Bed & Breakfast, non registrate che rappresentano una fattispecie di concorrenza sleale nei confronti di chi, invece, agisce rispettando le norme di legge.

Afferma l’Assessore Vannucci: “Dopo aver ricevuto alcune segnalazioni in merito a B&B presumibilmente abusivi, ho mobilitato la Polizia Locale di Albenga dando specifiche indicazioni volte a verificare quanto appreso. Vorrei sottolineare che questo genere di attività è particolarmente importante sia per fare in modo che vi sia uno standard rispondente ai requisiti regionali sulle attività turistico ricettive, ma anche per combattere quella forma di abusivismo che porta a forme di concorrenza sleale nei confronti di chi, invece, con impegno e sacrificio, porta avanti strutture (appartamenti ammobiliati ai fini turistici, B&B, stanze in affitto e alberghi) regolarmente.”

Conclude l’Assessore: “Ho pensato, insomma, di portare avanti tramite la Polizia Locale, un sistema programmatico di controllo per tutelare l’imprenditoria regolare andando a scovare le sacche di irregolarità che, purtroppo, potrebbero esserci nella nostra Città.”

Afferma il Sindaco Riccardo Tomatis: “Chi opera nell’illegalità, non solo commette un reato ed evade le tasse, ma danneggia tutti coloro che svolgono questa attività correttamente attraverso una concorrenza sleale, è nostro dovere tutelare chi lavora correttamente anche perché Albenga sta diventando sempre di più una metà turistica ambita e le attività ricettive ne rappresentano un valore aggiunto”.

Nei prossimi giorni e nei prossimi mesi gli agenti della Polizia Locale di Albenga svolgeranno attività di indagine per rilevare le attività irregolari verificando segnalazioni e attraverso attenta attività di osservazione e verifica che porterà ad accessi ed accertamenti indispensabili per accertare eventuali situazioni illecite. Le attività nel caso saranno sanzionate secondo normativa di legge.