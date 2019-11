Albenga. “Albenga è finalmente una città pulita e lo dico senza paura di essere smentito. E il merito va a Sat, che sta operando al meglio e che ora potrà contare anche su questo nuovo centro funzionale e all’avanguardia, facilmente raggiungibile e pertanto servizio ideale per i cittadini”.

È con queste parole che, questa mattina, il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis ha inaugurato il nuovo centro di raccolta Sat, allestito all’interno dell’ex caserma Turinetto, dove sono presenti sia mezzi che uffici della ditta.

Alla cerimonia hanno preso numerosi esponenti dell’amministrazione comunale albenganese, ma anche tanti amministratori dei comuni vicini (Albenga, Cisano Sul Neva e Ceriale).

Sergio Poggio, responsabile tecnico di SAT ha spiegato “il viaggio” dei rifiuti all’interno del centro. Questi vengono ricevuti, compattati e stoccati in appositi siti in base alla loro differenziazione, con particolare attenzione per rifiuti particolari come ad esempio pile, batterie, vernici ecc. (ricordiamo che la frazione dell’umido non viene raccolta in questo Ecocentro).

L’assessore Gianni Polio delegato all’ambiente e verde pubblico ha sottolineato: “Si è intrapreso questo percorso virtuoso con la SAT, percorso che continueremo nell’ottica di un continuo miglioramento della differenziazione dei rifiuti. Presto partiranno gli incontri pubblici con i cittadini per spiegare il nuovo sistema e per distribuire il materiale informativo per il giusto conferimento dei rifiuti. La nostra Amministrazione è e sarà sempre molto attenta a queste tematiche”.

“Si può sempre migliorare, ma il risultato raggiunto finora da Sat è stato eccezionale. L’inaugurazione di questo centro è un’ulteriore tappa del percorso. L’argomento ambiente è importante e finalmente e giustamente viene dibattuto su tutti i livelli: oggi siamo molto più sensibili verso temi importanti come questo”, ha concluso il sindaco.