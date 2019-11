Albenga. Oggi, giovedì 21 novembre, si celebra la Festa dell’Albero.

Su tutto il territorio nazionale tante sono le iniziative rivolte in particolare alle scuole, invitate a partecipare attraverso la piantumazione di giovani alberi, piccole piantine o semi, per inaugurare una serie di azioni in difesa del clima, per la salvaguardia del Pianeta e di chi ci vive.

Foto 3 di 5









Questa mattina presso il Plesso scolastico delle scuole di Vadino d’Albenga, i bambini delle elementari, quelli della scuola materna Campolau e i ragazzi dell’Istituto Agrario hanno provveduto alla piantumazione di un corbezzolo.

Erano presenti il dirigente scolastico Andrea Minghi, il dirigente dell’Istituto Comprensivo “Albenga II” Mose’ Laurenzano, i rappresentanti del Comitato di Vadino, il vicesindaco Alberto Passino e l’assessore Simona Vespo.

Ricordiamo che l’iniziativa è promossa da Legambiente che quest’anno lancia un importante messaggio: “Un albero per il clima”.

Affermano il vicesindaco Alberto Passino e l’assessore Simona Vespo: “Le tematiche legate all’ambiente e alla tutela del nostro Pianeta sono sempre più importanti e devono essere affrontate specialmente con i bambini che rappresentano il nostro futuro. Vorremmo ringraziare gli insegnanti per aver partecipato con entusiasmo invitando i bambini a esprimere attraverso disegni, canzoni e la piantumazione di un albero gentilmente donato dall’Istituto Agrario, il loro pensiero sulle tematiche ambientali. Si tratta di piccoli, ma grandi gesti in grado di lanciare un messaggio importante che come Amministrazione vogliamo sostenere e promuovere”.