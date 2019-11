Albenga. Incidente stradale questa mattina ad Albenga, nel tratto in fondo a viale Martiri della Foce.

Secondo quanto appreso, intorno alle 10 e 30, un’auto ha colpito in pieno un ciclista che stava percorrendo la via albenganese, per cause ancora in via di accertamento. Il sinistro si è verificato proprio davanti alla Compagnia Carabinieri di Albenga.

Il ciclista, a seguito dell’impatto con la vettura, è caduto a terra.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Albenga e l’automedica del 118: stando alle prime informazioni le condizioni dell’uomo in sella alla bici sarebbero gravi.

Per lui è stato disposto il trasferimento in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure a seguito del trauma cranico e delle ferite riportate nello scontro con la vettura e la successiva caduta sull’asfalto.

Sono ancora in corso i rilievi per stabilire le cause e le responsabilità dell’incidente: sul posto stanno operando i carabinieri e la polizia municipale di Albenga.

Stando ad una prima sommaria ricostruzione pare che una ragazza alla guida di una Alfa 147 stesse procedendo verso il centro di Albenga, così come il ciclista, nella stessa direzione di marcia, quando ad un certo punto la conducente ha svoltato a destra, stringendo l’uomo in sella alla bici che è stato colpito, finendo a terra.

Tuttavia la dinamica esatta è ancora in fase di accertamento.