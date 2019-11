Albenga, al via il nuovo sistema di raccolta differenziata

Albenga. È terminato il ciclo di incontri con la cittadinanza organizzato da amministrazione comunale albenganese e SAT per spiegare il nuovo sistema di raccolta differenziata.

Afferma l’Assessore Gianni Pollio: “Voglio ringraziare i cittadini che hanno partecipato agli incontri organizzati e la SAT per la professionalità dimostrata. Alcuni residenti hanno rilevato di non aver ricevuto le lettere informative in tempo, sebbene le cause non siano state determinate dall’Amministrazione, vorrei rassicurare tutti i cittadini che questi incontri sono stati solo l’inizio di un percorso che, naturalmente, continueremo.”

A tal proposito si ricorda che dal 21 novembre al 31 gennaio sarà aperto un ufficio per la consegna del nuovo materiale per la nuova differenziata e per fornire tutte le informazioni agli utenti, presso il palazzo Ex Ester Siccardi in via Martiri della Libertà, 2.

Gli orari di apertura saranno: Lunedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato ore 9:00-12:00 Martedì e Giovedì ore 9:00 -12:00/14:00 – 16:00.

Si informa altresì che dal 25 novembre le utenze con posizione TARI nel Comune di Albenga potranno conferire i rifiuti urbani e assimilati, per le quantità previste da Regolamento Comunale, presso il Centro di Raccolta gestito da SAT presso l’Ex Caserma Turinetto.