Alassio, scuola e parrocchia promuovono le "Gallette di Santa Caterina"

Alassio. La tecnica dello storytelling, applicata al culto di Santa Caterina e ai riti legati alle “figasse”, è l’elemento portante del progetto didattico cibo e ritualità che vede gli alunni dell’alberghiero di Alassio protagonisti nella promozione delle tradizioni culinarie dei borghi e delle frazioni di Alassio.

Spiegano dal Comune: “Ancora una volta un’occasione che è parte della nostra storia, cultura e tradizione – ovvero la festa della Patrona della Confraternita e le tradizioni ad essa collegate – sono diventate materia di studio nell’ambito del PON per la scuola ‘Educare alla Bellezza per imparare la convivenza’”.

“Un percorso formativo, capace di incidere sulle competenze trasversali, che inizia con una ricerca sul campo alla scoperta dell’Oratorio di Santa Caterina – continuano dall’amministrazione – dai suoi tesori architettonici e pittorici ai documenti di archivio”.

Ancora una volta l’Assessore alle Politiche Scolastiche, Fabio Macheda, spende parole di plauso: “Apprezzo molto l’opera professionale del nostro istituto alberghiero, per studiare le Tradizioni della Comunità Alassina, affinché i giovani studenti siano competenti ambasciatori nel mondo dell’ospitalità alberghiera, e facciano di queste tradizioni strumenti concreti per un nuovo turismo esperienziale. Basi solide come queste permetteranno agli studenti d’essere un domani professionisti del settore con un bagaglio originale e spendibile nel mondo del lavoro”.

A condurre la visita, l’Arciprete della Parrocchia di S. Ambrogio don Gabriele Corini, biblista e docente di “Ebraico e Profeti” alla Facoltà di Teologia dell’Italia Settentrionale di Milano, il quale ha introdotto gli alunni ai rudimenti della ricerca storica, iconica e documentaria relativa alla confraternita e all’Oratorio della sua patrona.

Un rito antico, in cui sono coniugati devozione e cibo, che sin dall’anno mille vede mogli e madri accompagnare la partenza dei propri cari per mare con le gallette “miracolose” che avevano il compito di proteggere i naviganti dalle burrasche.

Un’occasione anche per gli alunni del corso di fotografia, diretti dal professor Paolo Tavaroli, per cimentarsi nel visual storytelling ed approfondire le tecniche legate alla comunicazione per le piattaforme social Instagram, Facebook, Pinterest e YouTube.

Il materiale fotografico sarà utilizzato per la promozione delle Gallette di S. Caterina nell’ambito delle celebrazioni del Triduo in preparazione alla festa del 25 novembre.

Il progetto didattico, scaturito da un project work del modulo social network, del PON “Educare alla bellezza per imparare la convivenza”, è svolto in collaborazione con la Confraternita di S. Caterina di Alassio e coordinato dai docenti Monica Barbera, Cristina Prioletti, Rita Baio, Katiuscia Giuria, Massimo Sabatino, Elena De Negri e Franco Laureri.