Alassio, problematiche delle ultime ore: ecco strade e piazze compromesse dal maltempo

Alassio. La forza del mare non accenna a calare e per numerosi locali quello di questa notte è un film già visto…

Anche la pioggia, che sembrava aver dato un attimo di tregua, ha ripreso a battere​ su una città che cerca di resistere grazie ai volontari della Protezione Civile e al Centro Operativo Comunale che, attivo già da più di 21 ore, continuerà a gestire le emergenze fino al termine dell’allerta.

Oltre al lungomare flagellato da onde che si spingono fino al “budello” invaso da tronchi, inerti, pietre e sabbia, ecco dove nelle ultime ore si sono verificate problematiche causate dalla straordinaria ondata di maltempo:

– piazza Stalla: un albero è caduto al suolo compromettendo un palo della luce che è stato opportunamente delimitato. Si è subito provveduto ad avvisare Enel Sole per l’intervento,

– strada Romana: sono caduti due massi che hanno invaso la carreggiata ma che sono stati subito rimossi,

– via Cazulini: si tratta di una scarpata terrosa, inzuppata d’acqua è andata in saturazione e scesa sulla carreggiata, il transito è comunque aperto a senso unico alternato a vista e non si ravvisano pericoli ulteriori,

– via Vigo: l’acqua sta compromettendo ulteriormente il tratto di strada, già interessato stamani da una frana. L’acqua incessante ha ulteriormente aggravato la situazione. “Siamo intervenuti per deviare il fiume d’acqua con sacchi di sabbia e sbarramenti sperando di poter arginare il problema ed evitare ulteriori smottamenti” fanno sapere dal Comune di Alassio.

“Ma per la computa dei danni – commentano dal COC – dovremo attendere il sorgere di un nuovo giorno e soprattutto il placarsi della perturbazione che ci ha investito”.