Alassio.Dopo l’incontro presso l’aula magna dell’Istituto Salesiano la scorsa settimana, gli allievi delle scuole medie Ollandini di Alassio, impegnati nel progetto del Consiglio Comunale Ragazzi, stamani sono stati i protagonisti di una visita guidata alla “macchina” comunale.

Accolti dall’Assessore agli Affari Legali, Franca Giannotta, hanno potuto incontrare i dipendenti del Comune di Alassio venendo a contatto con le molteplici attività comunali: ufficio tecnico, uffici finanziari, ufficio informatica, servizi anagrafici… per finire in Sala Consiglio dove hanno incontrato il Vicesindaco.

Foto 3 di 5









“Sono colpita dall’attenzione con cui queste ragazze e questi ragazzi hanno seguito le spiegazioni dei nostri dipendenti e posto quesiti pertinenti, segnale di una sensibilità civica che sinceramente non mi aspettavo in maniera così marcata” il commento di Franca Giannotta che sta seguendo il progetto e che nelle prossime settimane sarà chiamata a nuovi incontri per giungere, nei primi mesi del prossimo anno alla prima seduta vera e propria del Consiglio Comunale Ragazzi.