Moglio. Questa mattina è stato inaugurato il nuovo ufficio della polizia municipale di Alassio, alla presenza del vicesindaco Angelo Galtieri, dell’assessore alle frazioni Fabio Macheda, del comandante della polizia municipale Francesco Parrella, del presidente della Soms La Fratellanza di Moglio Alessio Porcella, del consigliere Jan Casella, e di don Gianni, parroco della frazione.

Lo scorso anno la società di mutuo soccorso “La Fratellanza” di Moglio aveva acquisito un magazzino per lo stoccaggio dei propri materiali: attrezzature e scorte per la normale attività della storica associazione sulla prima collina di Alassio. Con lavori in economia, dal magazzino, affacciato su piazza Merlini, è stato ricavato un piccolo ufficio che con apposito contratto di comodato d’uso da oggi diventerà la sede del distaccamento della polizia municipale alassina.

Foto 3 di 4







“E’ la testimonianza della volontà di dare voce e spazio a tutte le realtà della nostra città – ha commentato Angelo Galtieri – e per quanto riguarda questi uffici e il grande lavoro che stiamo portando avanti con Moglio, dobbiamo ringraziare la collaborazione della Soms. Siamo felici nonostante le ristrettezze di organico, di riuscire a mantenere questo servizio che ritengo prezioso e utile ad avvicinarci sempre più alla cittadinanza”.

I ringraziamenti alla Soms sono giunti anche da parte del comandante Parrella, che commenta: “Ringrazio per i complimenti che vorrei distribuire a tutti i soci della Soms ognuno dei quali ha fattivamente collaborato a questo risultato. Non vogliamo essere ‘solo’ la società che organizza le sagre, ma qualcosa di sempre più legato alla vita e allo sviluppo di Moglio”.