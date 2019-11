Alassio. Nonostante il maltempo, procedono i lavori nei numerosi cantieri aperti nella città del Muretto che, con l’autunno, ha avviato tutti gli interventi pianificati a primavera.

“Non un libro dei sogni – aveva affermato l’assessore ai lavori pubblici, Franca Giannotta, quando nel bilancio di previsione si parlava di quanto l’amministrazione sarebbe andata a realizzare con il nuovo anno – ma un piano ben programmato, finanziato e, in queste settimane, avviato”.

Continua l’assessore: “Si sta chiudendo, perfettamente in linea con i tempi, il primo lotto dei lavori di passeggiata Baracca con il rifacimento di tutta la piazzetta alle spalle della Chiesa dei Cappuccini, il vicolo che conduce alla chiesa e il tratto verso l’Hotel Savoia. Quasi concluso anche il quarto scavo dei pozzi archeologici richiesti dalla Soprintendenza propedeutico alla realizzazione del primo lotto dei lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio sopraelevato di via Pera”.

“Procedono i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche sui marciapiedi di Via Gastaldi e i lavori di rifacimento del primo lotto di passeggiata Ciccione. Stamani ha preso il via anche il cantiere del nuovo pennello di rocce su passeggiata Cadorna. L’intervento oltre a proteggere il litorale di levante, contribuirà ad aggiungere una cinquantina di metri di spiaggia libera” concludono dall’amministrazione comunale.